Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Einbruch in Feuerwehrhaus + Seitenscheibe eingeschlagen + Serie von beschädigten Fahrzeugen + Radfahrer flüchtet nach Unfall +

Kirchhain: Einbruch in Feuerwehrhaus

Ein Dieb verschaffte sich im Zeitraum von Mittwoch (17.12.2025), 12:00 Uhr bis Samstag (20.12.2025), 11:00 Uhr Zutritt zum Gebäude der Feuerwehr in der Clemens-Brentano-Straße in Großseelheim. Dort betrat er mehrere Räume und ließ Bargeld mitgehen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kripo in Marburg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06421 4060).

Marburg: Seitenscheibe eingeschlagen

Auf einem Parkplatz in der Tom-Mutters-Straße in Wehrda schlug ein Dieb eine Scheibe eines grauen Mercedes C200 ein. Der Täter griff sich vom Beifahrersitz eine Umhängetasche. Die Tat ereignete sich am Samstagnachmittag (20.12.2025) gegen 15:00 Uhr. Hinweise nimmt die Marburger Polizei entgegen (Tel.: 06421 4060).

Marburg: Serie von beschädigten Fahrzeugen

Fast 20 Autos sowie einen Roller beschädigten Unbekannte am Wochenende in der Leopold-Lucas-Straße. Bei mehreren Fahrzeugen wurden Scheibenwischer oder Seitenspiegel beschädigt. Bei fünf Autos zerstörten die Täter Scheiben. Der Gesamtschaden wird auf über 4.000 EUR geschätzt. Die Polizei in Marburg erbittet Hinweise unter Tel.: 06421 4060.

Marburg: Radfahrer flüchtet nach Unfall

Am Samstagabend (20.12.2025) beobachteten Zeugen gegen 21:15 Uhr einen Rennradfahrer, der gegen ein geparktes Auto prallte. Der Radfahrer war in der Straße "Ketzerbach" in Fahrtrichtung Elisabethkirche unterwegs. In Höhe der Hausnummer 27, gegenüber des Tegut-Marktes, kam es zur Kollision mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten grünen Fiat 500. Danach fuhr der Radler in Richtung der Straße "Zwischenhausen" davon. Der Rennradfahrer wird als circa 45 Jahre alt, mit Glatze und Schnurrbart beschrieben. Er trug eine Jeans, deren Beine vermutlich hochgekrempelt waren. Weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder denen eine Person bekannt ist, auf die die Beschreibung zutrifft, werden gebeten sich an die Polizeistation Marburg (Tel.: 06421 4060) zu wenden.

Wetter: Mit dem Fahrrad gegen die Schranke

Gegen 21:55 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer am Freitagabend (19.12.2025) in der Bahnhofstraße in Wetter am Bahnübergang gegen den heruntergelassenen Schrankenbaum. Der Fahrradfahrer war aus Richtung Marburger Straße kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Durch den Zusammenstoß brach der Schrankenbaum aus der Verankerung. Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort. Beschrieben wurde er als circa 40 bis 50 Jahre alt und mit einer gelben Warnjacke bekleidet. Wer hat den Unfall beobachtet? Wem ist am Freitagabend ein Radfahrer mit gelber Warnjacke in Wetter aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg (Tel.: 06421 4060).

