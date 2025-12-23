Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Zeugen nach Unfallflucht gesucht + Ampelmast umgefahren - Toyota Camry Hybrid gesucht! +

Giessen (ots)

Biedenkopf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Sonntag (21.12.2025) kam es zwischen 09:30 Uhr und 14:00 Uhr in der Schulstraße in Biedenkopf zu einer Unfallflucht. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen weißen VW Golf, der auf einer Parkfläche zwischen den Hausnummern 1 und 3 abgestellt war. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Biedenkopf zu melden (Tel.: 06461 92950).

Marburg: Ampelmast umgefahren - Toyota Camry Hybrid gesucht!

Kurz vor 10:00 Uhr erhielt die Marburger Polizei am Samstag (20.12.2025) Mitteilung über einen beschädigten Ampelmast an der Kreuzung Universitätsstraße / Pilgrimstein / Weidenhäuser Brücke. Eine Polizeistreife ermittelte vor Ort, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Universitätsstraße in Richtung Pilgrimstein unterwegs war, dort vermutlich nach links von der Fahrbahn abkam, über ein Verkehrsschild fuhr und mit dem Ampelmast kollidierte. Der genaue Unfallzeitpunkt ließ sich bislang nicht feststellen. Die Polizei geht derzeit Hinweisen nach, wonach ein Toyota Camry Hybrid den Unfall verursacht haben könnte. Daher fragen die Ermittler: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf einen Toyota Camry Hybrid mit Unfallschäden geben? Zeugen und Hinweisgeber können sich unter Tel.: 06421 4060 mit der Polizeistation Marburg in Verbindung setzen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell