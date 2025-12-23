Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Einbruch in Imbiss +
Giessen (ots)
Wetzlar: Einbruch in Imbiss
Kurz vor 02:00 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter am Montag (22.12.2025) gewaltsam Zutritt zu einem Imbiss in der Straße "Dillfeld" in Hermannstein. Er durchsuchte den Imbiss, blieb jedoch ohne Beute. Hinweise nimmt die Polizei in Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 entgegen.
Tobias Schwarz, Pressesprecher
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen
Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell