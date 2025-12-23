PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Einbruch in Imbiss +

Giessen (ots)

Wetzlar: Einbruch in Imbiss

Kurz vor 02:00 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter am Montag (22.12.2025) gewaltsam Zutritt zu einem Imbiss in der Straße "Dillfeld" in Hermannstein. Er durchsuchte den Imbiss, blieb jedoch ohne Beute. Hinweise nimmt die Polizei in Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

  • 22.12.2025 – 18:59

    Mittelhessen: STADT + KREIS Gießen: Pkw fährt in Bushaltestelle - drei Verletzte

    Giessen (ots) - -- Gießen: Pkw fährt in Bushaltestelle - drei Verletzte Die Polizei ist derzeit in der Südanlage in Gießen im Einsatz. Gegen 16.30 Uhr prallte der Fahrer eines Audis in eine Bushaltestelle und verletzte drei Personen, eine dieser Personen ist schwerverletzt. Bisher geht die Polizei davon aus, dass der 32-jährige Fahrer des Audis zuvor über die ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 16:30

    Mittelhessen: STADT + KREIS Gießen: 16-Jährige wohlbehalten zurück

    Giessen (ots) - -- Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle vom 19.12.2025, 14.35 Uhr Biebertal: Die Vermisste 16-Jährige kehrte wohlbehalten zurück. Die Redaktionen werden gebeten, das Foto der Vermissten aus den Onlineportalen zu löschen. Guido Rehr, Polizeipressesprecher Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Presse- und ...

    mehr
