Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Einbruch in Imbiss +

Wetzlar: Einbruch in Imbiss

Kurz vor 02:00 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter am Montag (22.12.2025) gewaltsam Zutritt zu einem Imbiss in der Straße "Dillfeld" in Hermannstein. Er durchsuchte den Imbiss, blieb jedoch ohne Beute. Hinweise nimmt die Polizei in Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 entgegen.

