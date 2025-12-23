Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + KREIS GIEßEN: + Scheibe beschädigt + Einbrüche in zwei Schulen +

Giessen (ots)

Biebertal: Scheibe beschädigt

Ein Unbekannter versuchte im Laufe des vergangenen Wochenendes in einen Büroraum der Gemeinde Biebertal in der Mühlbergstraße einzudringen. Hierbei beschädigte er ein Fenster, konnte jedoch nicht ins Gebäude gelangen. Bemerkt wurde der Schaden am Montagvormittag (22.12.2025) gegen 11:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0641 7006-6555 entgegen.

Gießen: Einbrüche in zwei Schulen

Einbrecher stiegen im Zeitraum zwischen Freitag (19.12.2025), 15:00 Uhr und Montag (22.12.2025), 06:45 Uhr in zwei Schulen in Wieseck ein. "Am Eichelbaum" beschädigten sie im Gebäude mehrere Türen und durchsuchten Schränke und Schubladen. Ob die Unbekannten etwas mitgehen ließen, ist bislang noch nicht bekannt. Im Kiesweg verschafften sich die Täter Zugang zu einem weiteren Schulgebäude. Dort brachen sie mehrere Spinde auf. Auch hier kann noch nichts zu einer möglichen Beute gesagt werden. Zeugenhinweise zu beiden Fällen bitte telefonisch unter 0641 7006-6555 an die Gießener Kripo.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell