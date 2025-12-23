Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: STADT + KREIS GIEßEN: + Scheibe beschädigt + Einbrüche in zwei Schulen +
Giessen (ots)
Biebertal: Scheibe beschädigt
Ein Unbekannter versuchte im Laufe des vergangenen Wochenendes in einen Büroraum der Gemeinde Biebertal in der Mühlbergstraße einzudringen. Hierbei beschädigte er ein Fenster, konnte jedoch nicht ins Gebäude gelangen. Bemerkt wurde der Schaden am Montagvormittag (22.12.2025) gegen 11:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0641 7006-6555 entgegen.
Gießen: Einbrüche in zwei Schulen
Einbrecher stiegen im Zeitraum zwischen Freitag (19.12.2025), 15:00 Uhr und Montag (22.12.2025), 06:45 Uhr in zwei Schulen in Wieseck ein. "Am Eichelbaum" beschädigten sie im Gebäude mehrere Türen und durchsuchten Schränke und Schubladen. Ob die Unbekannten etwas mitgehen ließen, ist bislang noch nicht bekannt. Im Kiesweg verschafften sich die Täter Zugang zu einem weiteren Schulgebäude. Dort brachen sie mehrere Spinde auf. Auch hier kann noch nichts zu einer möglichen Beute gesagt werden. Zeugenhinweise zu beiden Fällen bitte telefonisch unter 0641 7006-6555 an die Gießener Kripo.
Tobias Schwarz, Pressesprecher
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen
Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell