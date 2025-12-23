PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAU: Polizeieinsatz in Petterweil

Giessen (ots)

   --

Heute Abend (23.12.2025) löste ein Streit zwischen einem Paar einen größeren Polizeieinsatz in der Arnsburger Straße aus.

Der 63-jährige Mann hatte seiner Lebensgefährtin zuvor offenbar mit einer Schusswaffe gedroht. Der Geschädigten gelang es in der Folge das Haus zu verlassen. Beim Eintreffen der Polizei befand sich der Mann alleine im Haus. In der Folge konnte er durch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos widerstandslos und unverletzt festgenommen werden. Der Beschuldigte befindet sich in Polizeigewahrsam.

Die Polizei ermittelt wegen eines Bedrohungssachverhaltes sowie des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Eine Gefahr für unbeteiligte Dritte bestand nicht.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren