Mittelhessen: WETTERAU: Polizeieinsatz in Petterweil

Heute Abend (23.12.2025) löste ein Streit zwischen einem Paar einen größeren Polizeieinsatz in der Arnsburger Straße aus.

Der 63-jährige Mann hatte seiner Lebensgefährtin zuvor offenbar mit einer Schusswaffe gedroht. Der Geschädigten gelang es in der Folge das Haus zu verlassen. Beim Eintreffen der Polizei befand sich der Mann alleine im Haus. In der Folge konnte er durch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos widerstandslos und unverletzt festgenommen werden. Der Beschuldigte befindet sich in Polizeigewahrsam.

Die Polizei ermittelt wegen eines Bedrohungssachverhaltes sowie des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Eine Gefahr für unbeteiligte Dritte bestand nicht.

Guido Rehr, Pressesprecher

