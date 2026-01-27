Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260127 - 0112 Frankfurt - Bornheim: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(ha) In der gestrigen Montagnacht (26. Januar 2026) kam es auf der Friedberger Landstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Hierbei trug der Fußgänger so schwere Verletzungen davon, dass er noch vor Ort verstarb.

Nach aktuellen Erkenntnissen wollte der 58-jährige Fußgänger gegen 23:35 Uhr die Friedberger Landstraße über die dortige Fußgängerampel in Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Bodenweg" überqueren. Auf der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß mit dem Cupra eines 32-jährigen Fahrers, der die Friedberger Landstraße stadtauswärts befuhr.

Der Fußgänger erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde leichtverletzt.

Polizeibeamte haben die Unfallursachenermittlung aufgenommen. Die Ampelphase zum Unfallzeitpunkt ist ebenfalls Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde außerdem ein Gutachter hinzugezogen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10600 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

