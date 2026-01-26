PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 260126 - 0109 Frankfurt - Ostend: Doppelte Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte nahmen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (24. auf 25. Januar 2026) zwei Männer fest, die zuvor einem Mann Geld abgenommen und ihn dabei geschlagen hatten.

Der 20-jährige Geschädigte hielt sich nach aktuellen Erkenntnissen gegen 23:55 Uhr im Bereich der Ostendstraße auf, als die beiden Männer ihn ansprachen. Während einer ihn verbal bedrohte, schlug ihn der andere, woraufhin der Geschädigte einen zweistelligen Bargeldbetrag aushändigte. Danach flüchteten die beiden Männer.

Den kurz darauf eintreffenden Polizisten gelang im Rahmen der Nahbereichsfahndung die Festnahme der beiden Tatverdächtigen. Diese sind im Alter von 20 und 22 Jahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

