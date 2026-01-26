Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260126 - 0111 Frankfurt - Offenbach: Den richtigen Riecher bewiesen - Streifenteam deckt mehrere Straftaten auf

Frankfurt (ots)

(di) Gleich mehrere Straftaten deckte ein Streifenteam bei einer Kontrolle am gestrigen Sonntag (25. Januar 2026) an einer Tankstelle in Offenbach auf. Die beiden Insassen eines kontrollierten Fahrzeugs müssen sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.

Das Streifenteam befand sich hierbei gegen 12:40 Uhr während eines Tankstopps an einer Tankstelle in der Strahlenberger Straße in Offenbach. Im Zuge dessen entschlossen sich die Beamten zur Kontrolle eines Geländewagens, der ihnen beim Auffahren auf das Tankstellengelände aufgrund der unsicheren Fahrweise aufgefallen war.

Im Rahmen der Überprüfung ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer des Wagens unter dem Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln stand. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Bei der anschließenden Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges fanden sich im Kofferraum und Fond mehrere hochwertige Werkzeuge. Diese waren aufgrund vorangegangener Diebstähle zur Sachfahndung ausgeschrieben. Darüber hinaus wurden weitere Werkzeuge aufgefunden, deren Herkunft nicht geklärt werden konnte und bei denen ebenfalls der Verdacht bestand, dass sie aus Straftaten stammen.

Zum krönenden Abschluss stellte sich zudem heraus, dass der Geländewagen ebenfalls bereits Anfang des Jahres im Frankfurter Westend entwendet und vom Besitzer als gestohlen gemeldet worden war. Die beiden Beschuldigten konnten hierzu keine schlüssigen Angaben machen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell