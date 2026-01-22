POL-HB: Nr.: 0062--Heutiger Aufzug wird zu Verkehrsbehinderungen führen

Polizei Bremen

Ort: Bremen Zeit: 22.1.26

Heute findet in Bremen ein Aufzug zum Thema "Schluss mit den Angriffen auf Rojava" statt. Die Polizei Bremen erwartet Verkehrsbehinderungen rund um die Marschroute. Verkehrsteilnehmer sollten sich auf diese Verkehrssituation einstellen und aktuelle Verkehrshinweise aus dem Rundfunk beachten.

Ab 17 Uhr geht es mit einer Auftaktkundgebung am Domshof los. Auf der folgenden Route findet der Aufzug statt:

Bahnhofsvorplatz - Obernstraße - Hautfilterstraße -Bürgermeister Smit Straße -Langemarkstraße - Pappelstraße - FriedrichEbert Straße - Wilhelm Kaiser Brücke -Domsheide-Domshof.

Eine Zwischenkundgebung ist in der Pappelstraße Ecke Friedrch-Ebert-Straße geplant. Rund um diese Route kann es temporär zu Verkehrsbehinderungen kommen.

