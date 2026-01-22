PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0059--Mutmaßliche Kontobetrügerin identifiziert--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	September bis Oktober 2025

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen fahndeten seit Montag mit Fotos nach einer Frau, die im Tatverdacht des Kontobetrugs steht, siehe unsere Pressemitteilung Nr. 0052.

Die junge Frau eröffnete von September bis Oktober 2025 mit unechten oder verfälschten Personalausweisen unter falscher Identität mindestens acht Bankkonten.

Eine 19 Jahre alte Bremerin konnte inzwischen identifiziert und ermittelt werden.

Die Fahndung hat sich damit erledigt, die Bilder sind entsprechend zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 10:04

    POL-HB: Nr.: 0057 --Polizei stellt Drogendealer--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Herdentorsteinweg Zeit: 20.01.2026, 20 Uhr Am Dienstagabend stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen einen 19 Jahre alten Mann. Bei ihm fanden sie Marihuana und Bargeld. Einsatzkräfte der Taskforce, die schwerpunktmäßig zur Bekämpfung der Drogen- und Straßenkriminalität im Bahnhofsumfeld unterwegs waren, sind gegen 20 Uhr auf einen Mann im Philosophenweg ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 09:37

    POL-HB: Nr.: 0056 --Demo endet mit Strafanzeigen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte Zeit: 20.01.26 Am Dienstagnachmittag versammelten sich rund 2.200 Menschen friedlich auf dem Bremer Marktplatz, um auf die Situation der Kurden in Syrien aufmerksam zu machen. Ein anschließender Aufzug mit etwa 1.600 Teilnehmenden führte jedoch zu mehreren polizeilichen Einsätzen und Strafanzeigen. Der Aufzug setzte sich gegen 17 Uhr in Richtung Hauptbahnhof in Bewegung. Im Verlauf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren