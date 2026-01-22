Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0059--Mutmaßliche Kontobetrügerin identifiziert--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: September bis Oktober 2025

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen fahndeten seit Montag mit Fotos nach einer Frau, die im Tatverdacht des Kontobetrugs steht, siehe unsere Pressemitteilung Nr. 0052.

Die junge Frau eröffnete von September bis Oktober 2025 mit unechten oder verfälschten Personalausweisen unter falscher Identität mindestens acht Bankkonten.

Eine 19 Jahre alte Bremerin konnte inzwischen identifiziert und ermittelt werden.

Die Fahndung hat sich damit erledigt, die Bilder sind entsprechend zu löschen.

