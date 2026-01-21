Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0057 --Polizei stellt Drogendealer--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Herdentorsteinweg Zeit: 20.01.2026, 20 Uhr

Am Dienstagabend stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen einen 19 Jahre alten Mann. Bei ihm fanden sie Marihuana und Bargeld.

Einsatzkräfte der Taskforce, die schwerpunktmäßig zur Bekämpfung der Drogen- und Straßenkriminalität im Bahnhofsumfeld unterwegs waren, sind gegen 20 Uhr auf einen Mann im Philosophenweg aufmerksam geworden, der zuvor Marihuana verkauft haben soll. Bei einer anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten mehrere Verkaufseinheiten Marihuana, zwei Mobiltelefone sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung des 19-Jährigen stellten die Einsatzkräfte mehrere Mobiltelefone, ein Laptop sowie weitere drogentypischer Utensilien fest.

Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Handeltreibens mit Cannabis dauern an.

