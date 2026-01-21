PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0056 --Demo endet mit Strafanzeigen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte
Zeit: 	20.01.26

Am Dienstagnachmittag versammelten sich rund 2.200 Menschen friedlich auf dem Bremer Marktplatz, um auf die Situation der Kurden in Syrien aufmerksam zu machen. Ein anschließender Aufzug mit etwa 1.600 Teilnehmenden führte jedoch zu mehreren polizeilichen Einsätzen und Strafanzeigen.

Der Aufzug setzte sich gegen 17 Uhr in Richtung Hauptbahnhof in Bewegung. Im Verlauf kam es wiederholt zu aggressiven verbalen Auseinandersetzungen unter Teilnehmenden, in einem Fall musste eine Person von der Versammlung ausgeschlossen werden. Entlang der Strecke eskalierten mehrere Streitigkeiten zwischen Teilnehmenden und Passanten, teils mit körperlichen Auseinandersetzungen. Einsatzkräfte schritten wiederholt ein, um die Situationen zu beruhigen.

Auf dem Bahnhofsplatz kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, nachdem sich mehrere Teilnehmende durch eine Provokation angegriffen fühlten. Die Polizei unterband weitere Übergriffe. In der Folge versuchten einzelne Personen, Beteiligte in den Hauptbahnhof zu verfolgen. Dies verhinderte die Polizei gemeinsam mit der Bundespolizei durch Absperrungen und den Einsatz unmittelbaren Zwangs. Vereinzelt wurde Pyrotechnik gezündet.

Nach dem offiziellen Ende der Versammlung gegen 18:35 Uhr verließen zahlreiche ehemalige Teilnehmende den Bereich zunächst nicht. Die Stimmung blieb angespannt. Im weiteren Verlauf kam es im Umfeld des Hauptbahnhofs zu weiteren Streitigkeiten und einzelnen Körperverletzungen, unter anderem unter Einsatz einer Fahnenstange.

Die Polizei fertigte mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Beleidigung, Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruchs sowie Verstößen gegen das Versammlungs- und Vereinsgesetz. Die Auswertung von Videoaufnahmen und die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hinweis der Polizei:

Für eine Sache auf die Straße zu gehen und öffentlich seine Meinung zu äußern, ist ein zentrales Grundrecht in einer Demokratie. Die Polizei hat die Aufgabe, dieses Recht zu schützen und Versammlungen zu ermöglichen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sich Teilnehmende an die Regeln halten: Lauter, auch deutlicher Protest ist erlaubt - Gewalt gegen Menschen oder Sachen ist es nicht.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

  • 20.01.2026 – 13:26

    POL-HB: Nr.: 0055 --Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Südervorstadt, Neuenlander Straße/Flughafendamm Zeit: 20.01.2026, 08:20 Uhr Am Dienstagmorgen kam es in der Neustadt zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 25 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad mit einer Straßenbahn zusammenstieß und sich verletzte. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte der 25-Jährige gegen 08:20 Uhr bei Rotlicht die Kreuzung Neuenlander ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 10:59

    POL-HB: Nr.: 0054 --Anzeigen nach nicht angemeldeter Versammlung--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Stadtgebiet Zeit: 19.01.2026 - 20.01.2026, 22:40 - 02:10 Uhr In der Bremer Neustadt kam es in der Nacht zu Dienstag zu einer unangemeldeten Versammlung und einem Autokorso zum Thema "Umgang mit kurdischen Minderheiten". Die Polizei Bremen begleitete die Versammlung und ahndete Verstöße. In der Friedrich-Ebert-Straße hielten sich zunächst gegen 22:40 Uhr rund 150 Personen mit kurdischen ...

    mehr
