Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0055 --Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Südervorstadt, Neuenlander Straße/Flughafendamm Zeit: 20.01.2026, 08:20 Uhr

Am Dienstagmorgen kam es in der Neustadt zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 25 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad mit einer Straßenbahn zusammenstieß und sich verletzte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte der 25-Jährige gegen 08:20 Uhr bei Rotlicht die Kreuzung Neuenlander Straße/Friedrich-Ebert-Straße aus Huckelriede kommend. Zeitgleich fuhr aus Richtung Flughafen eine Straßenbahn ein und kollidierte mit dem Fahrrad. Der 25-Jährige prallte mit der Schulter gegen die Windschutzscheibe und erlitt Frakturen. Eine Lebensgefahr bestand nicht. Er wurde nach einer Erstversorgung in eine Klinik gebracht. Einen Fahrradhelm hatte er zum Unfallzeitpunkt nicht getragen.

Es entstand Sachschaden an Straßenbahn und Fahrrad. Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung teilweise gesperrt werden. Hier kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die weiteren Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell