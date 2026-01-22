PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0058 --Ermittlungserfolg gegen Trickbetrüger: Festnahmen und Haftbefehle--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Oldenburger Straße
Zeit: 	19.01.2026

Nach umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und der Polizei Bremen nahmen Spezialeinsatzkräfte am Montag drei Trickbetrüger in der Neustadt fest. Gegen zwei Männer wurde ein Haftbefehl erlassen.

Nach umfangreichen und wochenlangen Ermittlungen, die sich auf gewerbs- und bandenmäßigen Betrug in Verbindung mit schwerem Bandendiebstahl konzentrierten, gelang es, insgesamt drei Tatverdächtige im Alter von 22, 46 und 52 Jahren festzunehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht zwei Haftbefehle.

Die drei Männer stehen im Verdacht über mehrere Monate eine Vielzahl von Straftaten in Bremen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bayern als falsche Wasserwerker zum Nachteil von älteren Menschen begangen zu haben. Dabei entstand ein hoher Sachschaden. Die Ermittlerinnen und Ermittler sowie Spezialkräfte der Polizei Bremen nahmen am frühen Montagabend auf der Oldenburger Straße auf Höhe der Ausfahrt A281 drei Männer fest. Im Rahmen einer Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte eine größere Menge an Bargeld, einen gefälschten Mitarbeiter-Ausweis sowie weitere Beweismittel sicher.

Gegen die beiden Männer im Alter von 22 und 46 Jahren wurden Haftbefehle vollstreckt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 10:04

    POL-HB: Nr.: 0057 --Polizei stellt Drogendealer--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Herdentorsteinweg Zeit: 20.01.2026, 20 Uhr Am Dienstagabend stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen einen 19 Jahre alten Mann. Bei ihm fanden sie Marihuana und Bargeld. Einsatzkräfte der Taskforce, die schwerpunktmäßig zur Bekämpfung der Drogen- und Straßenkriminalität im Bahnhofsumfeld unterwegs waren, sind gegen 20 Uhr auf einen Mann im Philosophenweg ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 09:37

    POL-HB: Nr.: 0056 --Demo endet mit Strafanzeigen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte Zeit: 20.01.26 Am Dienstagnachmittag versammelten sich rund 2.200 Menschen friedlich auf dem Bremer Marktplatz, um auf die Situation der Kurden in Syrien aufmerksam zu machen. Ein anschließender Aufzug mit etwa 1.600 Teilnehmenden führte jedoch zu mehreren polizeilichen Einsätzen und Strafanzeigen. Der Aufzug setzte sich gegen 17 Uhr in Richtung Hauptbahnhof in Bewegung. Im Verlauf ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 13:26

    POL-HB: Nr.: 0055 --Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Südervorstadt, Neuenlander Straße/Flughafendamm Zeit: 20.01.2026, 08:20 Uhr Am Dienstagmorgen kam es in der Neustadt zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 25 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad mit einer Straßenbahn zusammenstieß und sich verletzte. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte der 25-Jährige gegen 08:20 Uhr bei Rotlicht die Kreuzung Neuenlander ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren