POL-HB: Nr.: 0058 --Ermittlungserfolg gegen Trickbetrüger: Festnahmen und Haftbefehle--

Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Oldenburger Straße Zeit: 19.01.2026

Nach umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und der Polizei Bremen nahmen Spezialeinsatzkräfte am Montag drei Trickbetrüger in der Neustadt fest. Gegen zwei Männer wurde ein Haftbefehl erlassen.

Nach umfangreichen und wochenlangen Ermittlungen, die sich auf gewerbs- und bandenmäßigen Betrug in Verbindung mit schwerem Bandendiebstahl konzentrierten, gelang es, insgesamt drei Tatverdächtige im Alter von 22, 46 und 52 Jahren festzunehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht zwei Haftbefehle.

Die drei Männer stehen im Verdacht über mehrere Monate eine Vielzahl von Straftaten in Bremen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bayern als falsche Wasserwerker zum Nachteil von älteren Menschen begangen zu haben. Dabei entstand ein hoher Sachschaden. Die Ermittlerinnen und Ermittler sowie Spezialkräfte der Polizei Bremen nahmen am frühen Montagabend auf der Oldenburger Straße auf Höhe der Ausfahrt A281 drei Männer fest. Im Rahmen einer Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte eine größere Menge an Bargeld, einen gefälschten Mitarbeiter-Ausweis sowie weitere Beweismittel sicher.

Gegen die beiden Männer im Alter von 22 und 46 Jahren wurden Haftbefehle vollstreckt. Die Ermittlungen dauern an.

