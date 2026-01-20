PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Präsenzkonzept Innenstadt: Erneuter Sondereinsatz in der südlichen Innenstadt

Krefeld (ots)

Am Montag (19. Januar 2026) führte die Polizei Krefeld erneut einen Sondereinsatz in der südlichen Innenstadt durch. Gemeinsam mit den Ordnungspartnern der Bundespolizei und des Kommunalen Ordnungsdienstes sowie mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei wurden Personen und Lokalitäten kontrolliert. Im Ergebnis stehen unter anderem vier Strafanzeigen wegen des Verdachts auf illegalen Handel mit Betäubungsmitteln und jeweils zwei weitere Verstöße gegen das Betäubungs- und Arzneimittelgesetz. Die Zusammenarbeit mit den Ordnungspartner war erneut ein Erfolg und wird auch in der Zukunft intensiv weitergeführt. (29)

