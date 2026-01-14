Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: B402
Meppen - Traktor mit Anhängern verunglückt - Straße zeitweise voll gesperrt
B402 / Meppen (ots)
Am 14.01.2026 kam es gegen 08:47 Uhr auf der B402 zu einem Verkehrsunfall mit einem Traktorgespann.
Ein 38-jähriger Mann beabsichtigte, mit seinem Traktorgespann von der Süd-Nord-Straße nach rechts auf die B402 abzubiegen. Beim Abbremsen wurden die beladenen Anhänger mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts auf den Traktor aufgeschoben. In der Folge drehte sich der Traktor, und ein Anhänger kippte auf die Seite.
Die Ladung von rund 13 Tonnen Kartoffeln verteilte sich auf der Fahrbahn. Die B402 musste in Fahrtrichtung Niederlande zunächst vollständig gesperrt werden. Seit etwa 10:17 Uhr ist die Strecke halbseitig gesperrt; der Verkehr wird langsam an der Unfallstelle vorbeigeführt.
