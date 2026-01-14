PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: B402
Meppen - Traktor mit Anhängern verunglückt - Straße zeitweise voll gesperrt

B402 / Meppen (ots)

Am 14.01.2026 kam es gegen 08:47 Uhr auf der B402 zu einem Verkehrsunfall mit einem Traktorgespann.

Ein 38-jähriger Mann beabsichtigte, mit seinem Traktorgespann von der Süd-Nord-Straße nach rechts auf die B402 abzubiegen. Beim Abbremsen wurden die beladenen Anhänger mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts auf den Traktor aufgeschoben. In der Folge drehte sich der Traktor, und ein Anhänger kippte auf die Seite.

Die Ladung von rund 13 Tonnen Kartoffeln verteilte sich auf der Fahrbahn. Die B402 musste in Fahrtrichtung Niederlande zunächst vollständig gesperrt werden. Seit etwa 10:17 Uhr ist die Strecke halbseitig gesperrt; der Verkehr wird langsam an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

