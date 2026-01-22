POL-HB: Nr.: 0060--Polizeieinsatz in Huchting

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Arnheimer Straße Zeit: 21.1.26, 17.55 Uhr

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Parteien löste am Mittwochabend einen größeren Polizeieinsatz in Huchting aus. Dabei wurden offenbar auch eine Schreckschusswaffe und Baseballschläger eingesetzt. Fünf Personen wurden dabei leicht verletzt und mussten zum Teil in Krankenhäusern behandelt werden. Hintergrund soll ein Konflikt zwischen einem Vermieter und seinen Mietern gewesen sein.

Gegen 18 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Arnheimer Straße gerufen. Dort war es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Parteien und tumultartigen Szenen gekommen. Dabei soll auch in die Luft geschossen worden sein. Auch soll es gegenseitige Attacken mit Schlagstöcken gegeben haben. Die Polizei war schnell mit starken Kräften vor Ort, beruhigte die Lage und sicherte den Bereich ab. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 15 bis 20 Personen am Einsatzort. Fünf Beteiligte wurden leicht verletzt und mussten zum Teil in Krankenhäusern behandelt werden. Die Polizei führte umfangreiche Zeugenbefragungen durch, sicherte Spuren sowie andere Beweismittel, darunter zwei Fahrzeuge, Patronenhülsen und Schlagstöcke und erteilte Platzverweise.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein Streit zwischen einer Mieterpartei und ihrem Vermieter über das Abstellen von Sperrmüll der Auslöser gewesen sein. Die Auseinandersetzung eskalierte am Abend, als der 53-jährige Vermieter gemeinsam mit seinen beiden 22- und 26-jährigen Söhnen bei den Mietern in der Arnheimer Straße erschien. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung.

