POL-HB: Nr.: 0061 --Gaststätte nach Kontrollen geschlossen

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof Zeit: 21.01.2026, 16 bis 20:30 Uhr

Die Polizei Bremen führte am Mittwoch gemeinsam mit dem Zoll im Bremer Westen Kontrollen durch. Eine Gaststätte in Gröpelingen musste geschlossen werden.

In einer Gasstätte im Halmerweg befanden sich zwei Gäste und eine Mitarbeiterin in den Räumlichkeiten. Bei einem Gast fanden die Einsatzkräfte mehrere Verkaufseinheiten Kokain. Zudem stellten sie im Sanitärbereich diverse Drogenutensilien fest. Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen wurden Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich, Kokain, Heroin, ein Schlagring sowie diverse drogentypische Utensilien beschlagnahmt. Das Lokal wurde im Anschluss der Maßnahmen durch die Polizei geschlossen, die Türen versiegelt und Anzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Die weiteren Ermittlungen gegen den 19 Jahre alten Betreiber dauern an. Zudem wurden in einem Kiosk in der Lupinenstraße durch den Zoll Steuerstraftaten in Bezug auf nicht verzollte Zigaretten festgestellt.

Seit vielen Wochen und Monaten setzt sich die Polizei Bremen verstärkt für die Bekämpfung der Straßenkriminalität ein und wird diese Bemühungen gemeinsam mit anderen Sicherheitsbehörden auch weiterhin fortsetzen.

