Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 3,35 Kilogramm im Kofferraum versteckt. Bundespolizei nimmt Mann auf der Bundesautobahn 40 fest

Kleve - Kempen (ots)

Bereits am Donnerstagvormittag, 27. November 2025, kontrollierte die Bundespolizei einen 45-jährigen Österreicher. Der Mann reiste zuvor aus den Niederlanden über die BAB 40 in das Bundesgebiet ein. Während der Kontrolle verhielt sich der Reisende auffallend nervös und machte unglaubwürdige Angaben zu seiner Reise. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs stellten die Beamten ein professionelles Versteck im Kofferraum fest. In diesem befanden sich drei Ziegel des Betäubungsmittels Kokain. Der Beschuldigte wurde daraufhin durch die Bundespolizei festgenommen und zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Eine Wiegung auf der Dienststelle ergab, dass es sich um insgesamt 3,35 Kilogramm Kokain handelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann mitsamt Betäubungsmittel an das zuständige Zollfahndungsamt Essen übergeben. Der Straßenverkaufswert der Betäubungsmittel liegt bei 248.000 Euro. Der Österreicher befindet sich auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Christian Goerke

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

