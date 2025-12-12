Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 3,35 Kilogramm im Kofferraum versteckt. Bundespolizei nimmt Mann auf der Bundesautobahn 40 fest

Kleve - Kempen (ots)

Bereits am Donnerstagvormittag, 27. November 2025, kontrollierte die Bundespolizei einen 45-jährigen Österreicher. Der Mann reiste zuvor aus den Niederlanden über die BAB 40 in das Bundesgebiet ein. Während der Kontrolle verhielt sich der Reisende auffallend nervös und machte unglaubwürdige Angaben zu seiner Reise. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs stellten die Beamten ein professionelles Versteck im Kofferraum fest. In diesem befanden sich drei Ziegel des Betäubungsmittels Kokain. Der Beschuldigte wurde daraufhin durch die Bundespolizei festgenommen und zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Eine Wiegung auf der Dienststelle ergab, dass es sich um insgesamt 3,35 Kilogramm Kokain handelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann mitsamt Betäubungsmittel an das zuständige Zollfahndungsamt Essen übergeben. Der Straßenverkaufswert der Betäubungsmittel liegt bei 248.000 Euro. Der Österreicher befindet sich auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft.

