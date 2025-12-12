Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei findet gefährliche Gegenstände bei einem Jugendlichen

Recklinghausen (ots)

Am 11. Dezember überprüften Bundespolizisten am Hauptbahnhof Recklinghausen einen jungen deutschen Staatsangehörigen. Bei ihm entdeckten die Beamten anschließend gefährliche Gegenstände.

Gegen 11 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte den 16-Jährigen. Nachdem sie seine Identität festgestellt hatten, fragten sie ihn, ob er gefährliche oder verbotene Gegenstände bei sich trage. Der Jugendliche verneinte. Die Bundespolizisten bemerkten, dass die Jackentasche des Marlers stark ausgebeult war, und sprachen ihn darauf an. Daraufhin räumte er ein, einen Schlagstock und ein Pfefferspray bei sich zu tragen, und übergab die Gegenstände den Beamten. Diese beschlagnahmten den Teleskopschlagstock und stellten das Pfefferspray sicher. Nach erfolgter Belehrung gab der Jugendliche an, dass er die Gegenstände zur Selbstverteidigung mitführe.

In der Bundespolizeiwache kontaktierten die Beamten den Vater des Jugendlichen, der angab, dass sein Sohn nach Abschluss der Maßnahmen selbstständig entlassen werden könne.

Schließlich leiteten die Bundespolizisten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell