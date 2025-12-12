Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der A 57

Kleve - Goch (ots)

In den frühen Morgenstunden, 12. Dezember 2025 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Bundesautobahn 57 an der Anschlussstelle Kleve einen 28-jährigen Rumänen. Bei dem Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass er durch die Staatsanwaltschaft Osnabrück mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wird. Grundlage des Haftbefehls ist ein Strafbefehl des Amtsgerichts Nordhorn aus dem Jahr 2024, wobei der Mann zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu jeweils 30 Euro wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln verurteilt wurde. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei verhaftet und zur Bundespolizeiinspektion nach Kleve gebracht. Da der Verurteilte die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er zur Verbüßung der fälligen 10-tägigen Restersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt nach Kleve.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell