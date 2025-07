Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Mann mehrmals in Neustrelitz auffällig

Neustrelitz (ots)

Am 08.07.2025 wurde dem Polizeihauptrevier Neustrelitz gegen 09:45 Uhr eine alkoholisierte männliche Person in der Strelitzer Straße in Neustrelitz gemeldet, welche dortige Passanten belästigen soll. Der Sachverhalt bestätigte sich und es stellte sich heraus, dass der Mann in der Öffentlichkeit urinierte und mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem nahegelegenen Schuhgeschäft geklaut hat. Weiterhin hatte der 41-jährige polnische Staatsbürger einen Atemalkoholwert von 2,85 Promille und war während der polizeilichen Maßnahme sehr uneinsichtig. Es erfolgte eine Gewahrsamnahme im Polizeihauptrevier Neustrelitz bis in den späten Nachmittag. Am selben Abend erfolgte eine Mitteilung über die Rettungsleitstelle, stelle gegen 21:20 Uhr, dass sie Unterstützung bei einer stark alkoholisierten Person benötigen, da dieser mehrere Leute im Stadtgebiet von Neustrelitz belästigen soll. Vor Ort konnten die Beamten erneut den 41-jährigen Polen feststellen. Aufgrund der starken Alkoholisierung von 3,13 Promille zu diesem Zeitpunkt wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

