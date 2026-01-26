PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260126 - 0110 Frankfurt - Praunheim/ Rodenbach: Junge Einbrecherinnen festgenommen

Frankfurt (ots)

(ki) Am Freitag (23. Januar 2026) nahmen Zivilfahnder drei Einbrecherinnen im Alter von 12 und 16 Jahren fest. Bei der Durchsuchung konnte zudem Schmuck aus einem vorangegangenen Einbruch sichergestellt werden.

Tags zuvor, am Donnerstag, den 22. Januar 2026, stellten zivile Polizisten den Unterschlupf einer dreiköpfigen Diebesbande im Umland Frankfurts fest. Als die Personen die Unterkunft verließen, hefteten sich die Fahnder an die Fersen des Trios. Bei einem versuchten Einbruch in Praunheim klickten dann kurz darauf die Handschellen. Bei der Festnahme der Personen trug eine der Festgenommenen noch Schmuck aus einem Einbruch vom 22. Januar 2026 bei sich.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Unterschlupfes wurde offensichtliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt.

Die zwei 12-Jährigen und die 16-Jährige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an das Jugendamt übergeben. Das Diebesgut wird nun im zuständigen Kommissariat gesichtet und zugeordnet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

