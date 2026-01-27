Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260127 - 0115 Frankfurt - Eckenheim: Waren aus Lager gestohlen - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Abend (26. Januar 2026) erbeutete eine Personengruppe Tabak und Zigarettenfilter aus einem Lager einer Auslieferungsfirma für Lebensmittel und Alltagswaren in Eckenheim. Dabei wurde ein anwesender Mitarbeiter bedroht.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat eine fünfköpfige Personengruppe gegen 22:25 Uhr den Lagerraum in der Porthstraße und bediente sich an Tabakwaren und Zigarettenfiltern. Als der anwesende Mitarbeiter den Diebstahl unterbinden wollte, bedrohte ihn ein Tatverdächtiger aus der Gruppe, indem er einen Gegenstand, den der Geschädigte als schusswaffenhähnlich wahrnahm, auf ihn richtete. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Zu den Personen ist lediglich bekannt, dass sie dunkel bekleidet waren und Kapuzen oder Wollmützen trugen. Mehrere Personen hatten einen Dreitagebart.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den flüchtenden Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 -11200 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell