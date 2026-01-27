Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260127 - 0114 Frankfurt - BAB 3: Brennender LKW auf der Standspur

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern (26. Januar 2026) brannte gegen 13:50 Uhr ein LKW samt Auflieger auf der Standspur der A3 zwischen dem Kreuz Offenbach und der Abfahrt Frankfurt Süd. Für die Löscharbeiten war die Fahrbahn zwischen 14:00 und 16:00 Uhr vollständig gesperrt.

Der Fahrer der Zugmaschine bemerkte zunächst Rauchgeruch in der Kabine und steuerte zur Sicherheit den LKW auf die Standspur. Als er den Motorraum öffnete, schlugen ihm bereits Flammen entgegen.

Gegen 14:05 Uhr konnte die Feuerwehr den Brand löschen.

Nach Beendigung der Löscharbeiten wurden die Fahrstreifen nacheinander freigegeben.

Der Fahrer blieb unverletzt.

