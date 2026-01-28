PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 260128 - 0117 Frankfurt - Sachsenhausen: Mutmaßlicher Fahrzeugserieneinbrecher gefasst

Frankfurt (ots)

(ki) In der vergangenen Nacht (28. Januar 2026) fasste die Polizei Frankfurt einen mutmaßlichen Fahrzeugeinbrecher auf frischer Tat in Sachsenhausen. Die Beute hatte er noch bei sich.

Gegen 02:50 Uhr ertönte zunächst die Alarmanlage eines Fahrzeugs in der Fritz-Boehle-Straße. Kurz zuvor wurde dessen Scheibe zerschlagen und versucht, die Tür zu öffnen. Ein alarmiertes Streifenteam nahm daraufhin einen Mann in unmittelbarer Nähe fest, der im Verdacht steht, in ein weiteres Fahrzeug eingebrochen und daraus Lebensmittel entwendet zu haben.

Die Beute trug er bei seiner Festnahme noch bei sich. Zudem konnten Scheibensplitter in seiner Kleidung festgestellt werden. Bei einer Absuche des Nahbereichs stellte das Streifenteam dann noch weitere Fahrzeuge mit eingeschlagenen Scheiben fest, sodass sich auch hier der Verdacht auf den 39-Jährigen richtet.

Nach aktuellen Ermittlungen konnten Fahrzeuge im "Letzter Hasenpfad", dem "Sachsenhäuser Landwehrweg" und dem "Hasselhorstweg" festgestellt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Der 39-Jährige wurde in die Haftzelle des Polizeipräsidiums gebracht und soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

    Frankfurt (ots) - (di) Gestern Abend (26. Januar 2026) erbeutete eine Personengruppe Tabak und Zigarettenfilter aus einem Lager einer Auslieferungsfirma für Lebensmittel und Alltagswaren in Eckenheim. Dabei wurde ein anwesender Mitarbeiter bedroht. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat eine fünfköpfige Personengruppe gegen 22:25 Uhr den Lagerraum in der Porthstraße ...

    Frankfurt (ots) - (ki) Gestern (26. Januar 2026) brannte gegen 13:50 Uhr ein LKW samt Auflieger auf der Standspur der A3 zwischen dem Kreuz Offenbach und der Abfahrt Frankfurt Süd. Für die Löscharbeiten war die Fahrbahn zwischen 14:00 und 16:00 Uhr vollständig gesperrt. Der Fahrer der Zugmaschine bemerkte zunächst Rauchgeruch in der Kabine und steuerte zur ...

