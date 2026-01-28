Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260127 - 0119 Frankfurt - Bockenheim: Zeugenaufruf nach Sexualdelikt

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht vom Donnerstag, den 19. Juni 2025 auf Freitag, den 20. Juni 2025 vergewaltigten zwei bislang unbekannte Täter nach aktuellen Erkenntnissen eine 28-jährige Frau. Die Polizei bittet nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe der Bevölkerung zur Klärung weiterer Umstände der Tat.

Die Tat soll sich zwischen 23:00 und 23:22 Uhr an der S-Bahnhaltestelle "Messe" zugetragen haben. Vor der Tat habe sich die Geschädigte auf einem Konzert der Musikgruppe "Slipknot" in der Festhalle in Frankfurt am Main befunden.

Der nachfolgende Link führt zu der Internetseite der Polizei. Hier sind zwei Zeugen zu sehen, die nach dem momentanen Ermittlungsstand an dem Abend Kontakt mit der Geschädigten hatten. Da die beiden Personen zur Sachverhaltsaufklärung beitragen könnten, erhoffen sich die Ermittler durch die Öffentlichkeitsfahndung jetzt Hinweise auf deren Identität beziehungsweise, dass sich diese bei der Polizei melden.

https://www.polizei.hessen.de/unbekannte-personen/zeugenaufruf-nach-sexualdelikt

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 / 755 - 51399 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell