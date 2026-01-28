Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260128 - 0120 Frankfurt

Nidda: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 0067

Frankfurt (ots)

(bo) Die drei seit dem 15. Januar 2026 vermissten Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren konnten wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

