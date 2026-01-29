Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260129 - 0124 Frankfurt: Bezugnahme zu Vermisstenfahndung 0067 Frankfurt
Nidda: Fahndungsrücknahme
Frankfurt (ots)
(ha) Die Fahndung nach den zwei vermissten Kindern und der vermissten Jugendlichen wird hiermit zurückgenommen. Alle Beteiligten konnten aufgefunden werden.
Das Polizeipräsidium Mittelhessen hat hierzu eine Pressemitteilung veröffentlicht:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6205853
Die Redaktionen werden gebeten, die Meldungen nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder der ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.
