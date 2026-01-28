PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Nidda: 3 Vermisste wieder da - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndungen (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 16.1.2026, 16.08 Uhr)

Giessen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach den drei seit 15.1. vermissten Mädchen im Alter von 13 und 15 aus Nidda wird hiermit zurückgenommen. Die Vermissten konnten heute wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung!

Die Redaktionen werden gebeten, die Meldungen nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder der ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

