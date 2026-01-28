Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Nidda: 3 Vermisste wieder da - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndungen (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 16.1.2026, 16.08 Uhr)

Giessen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach den drei seit 15.1. vermissten Mädchen im Alter von 13 und 15 aus Nidda wird hiermit zurückgenommen. Die Vermissten konnten heute wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung!

Die Redaktionen werden gebeten, die Meldungen nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder der ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell