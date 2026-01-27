Mittelhessen: STADT+LANDKREIS GIEßEN: Einbrecher klettert über Balkon + Mann touchiert und weggefahren + Beteiligter Radfahrer gesucht

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Giessen (ots)

Gießen: Einbrecher klettert über Balkon - Zeugen gesucht

Über den Balkon einer Erdgeschosswohnung gelangte ein Krimineller in die Wohnräume einer Gießenerin. Der Einbrecher kletterte auf den Balkon der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Marburger Straße (nahe der Steinstraße). Dort brach er die Balkontür auf, um in die Wohnräume zu gelangen. Der Einbruch ereignete sich gestern zwischen 18.10 Uhr und 19.35 Uhr. Ob der Einbrecher etwas mitnahm, ist noch unklar. Die Ermittler suchen Zeugen, die den Mann auf den Balkon klettern sahen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Grünberg: Mann touchiert und weggefahren

Am Samstag (24.1.) kam es auf dem Parkplatz eines Discounters in Grünberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leichte Verletzungen erlitt. Den Schilderungen zufolge befand sich ein 49-Jähriger auf dem Parkplatz des Action-Marktes in der Göbelnröder Straße. Kurz vor 14 Uhr sei ein Fahrzeug über den Fuß des Mannes gefahren. Auch am Bein touchierte das Fahrzeug den Fußgänger. Statt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, fuhr der Unbekannte einfach davon. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Kleinwagen mit Münchner Kennzeichen (M-FB sowie unbekannte Ziffern). Ob dessen Fahrer den Unfall bemerkt hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zum unbekannten Fahrer und dem vollständigen Kennzeichen des weißen Kleinwagens machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Gießen: Beteiligter Radfahrer gesucht

Einen an einem Unfall beteiligten Radfahrer suchen die Unfallfluchtermittler. Am 21.1. kam es nach Angaben einer Autofahrerin zum Unfall in Höhe des Amtsgerichts. Die Peugeot-Fahrerin fuhr ihren Angaben zufolge gegen 14 Uhr die Gutfleischstraße in Richtung der Ostanlage entlang. Sie habe wenden wollen und dabei einen nachfolgenden Fahrradfahrer übersehen, es kam zur Kollision. Daraufhin stürzte der Radfahrer. Dieser sei nach kurzem Gespräch weitergefahren, ohne seine Personalien anzugeben. Der Radler war etwa 180 - 185 cm groß, 50-55 Jahre alt. Er sprach akzentfreies Deutsch, hat eine helle Hautfarbe und trug eine gelbe Warnweste. Der Mann war auf einem Pedelec unterwegs.

Hinweise zum unbekannten Radfahrer nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell