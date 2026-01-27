Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: 16-Jähriger bei Angriff verletzt + Mit Messer gedroht

Giessen (ots)

Wetzlar: 16-Jähriger bei Angriff verletzt

Ein Jugendlicher erlitt bei einem Angriff Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei zwei Personen fest. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des schweren Raubes.

Am Samstag (24.1.) befand sich der 16-Jährige zu Fuß im Bereich der Hausertorstraße. Gegen 18.20 Uhr traf er auf zwei junge Männer, die er vom Sehen kennt. Die beiden hätten ihr Opfer im Verlauf im Bereich der Parkanlage Rosengärtchen angegriffen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen schlugen und traten sie massiv auf den 16-Jährigen ein. Auch in Richtung des Kopfes sollen sie eingewirkt haben. Im Verlauf nahmen sie das Mobiltelefon ihres Opfers an sich und flüchteten. Der Überfallene bat eine Passantin um Hilfe. Die Frau verständigte die Polizei. Das Opfer erlitt bei dem Angriff Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Eine Streife der Wetzlarer Polizei nahm zwei Tatverdächtige im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung vorläufig fest. Die beiden 16 und 18 Jahre alten Festgenommenen mussten mit zur Dienststelle. Bei einem der beiden fanden die Beamten ein Pfefferspray auf und stellten es sicher. Mangels vorliegender Haftgründe wurden die beiden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittler suchen Zeugen des Angriffs: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann Angaben zu den Hintergründen des Angriffs machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 entgegen.

Wetzlar: Mit Messer gedroht - Zeugensuche

Gestern Abend kam es im Bereich des Bahnhofs zu einem Vorfall, bei dem eine Personengruppe einen Mann mit einem Messer bedroht haben soll. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge trafen drei Personen gegen 20.30 Uhr im Bereich des DB-Shops vor dem Bahnhof auf ihr Opfer. Der 18-Jährige ging mit den ihm flüchtig bekannten Jugendlichen in Richtung Forum. Im Verlauf sei der Mann unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Wertgegenständen genötigt worden. Das Opfer flüchtete sich schließlich in eine nahegelegene Spielhalle und verständigte die Polizei. Der junge Mann blieb körperlich unverletzt. Bei den Tatbeteiligten soll es sich um drei Jugendliche im geschätzten Alter von ca. 12-16 Jahren gehandelt haben. Einer hatte kurze, braune Haare, die anderen beiden längere Haare.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall zwischen Bahnhof und Forum bemerkt? Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

