Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Einbruch in Einfamilienhaus + mehrere Wahlplakate beschädigt

Giessen (ots)

Gedern: Einbruch in Einfamilienhaus

Einbrecher hebelten zwischen Donnerstag (22. Januar) 13 Uhr und Samstag (24. Januar) 13.30 Uhr das Küchenfenster eines Einfamilienhauses im Birkenweg auf und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Eine Liste der erbeuteten Gegenstände liegt der Polizei noch nicht vor. Offensichtlich hatten die Täter zuvor versucht, die Haustür aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch stand. Die Einbruchschäden schätzt die Polizei auf insgesamt 2.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Friedberger Kripo unter der Telefonnummer (06031) 6010 entgegen.

Bad Nauheim: Mehrere Wahlplakate beschädigt

Gestern (25. Januar) zwischen 13 Uhr und 18 Uhr rissen Unbekannte in der Schwalheimer Straße, der Kurstraße, dem Ernst-Ludwig-Ring sowie im Eleonorenweg mehrere Wahlplakate ab. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf mindestens 100 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter der Telefonnummer (06031) 6010.

