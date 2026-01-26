Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: "Hitlergruß" in Stadtbus - Festnahme + Festnahme nach Körperverletzung

Giessen (ots)

Gießen: "Hitlergruß" in Stadtbus - Festnahme

Am Mittwoch (21.1.) zeigte ein Mann in einem Stadtbus den sogenannten "Hitlergruß". Bei dem Vorfall am Marktplatz, der sich gegen 15.10 Uhr ereignete, äußerte der deutsche Staatsangehörige zudem eine fremdenfeindliche Parole. Der Busfahrer verwies ihn des Busses. Der Sachverhalt wurde der Polizei erst im Nachgang bekannt. Zum Tatzeitpunkt befanden sich eine unbekannte Anzahl an Fahrgästen im Bus, die als Zeugen i Betracht kommen. Der aufmerksame Busfahrer erkannte den bis dato namentlich nicht bekannten Mann zu einem späteren Zeitpunkt erneut in seinem Bus und verständigte die Polizei. Die Beamten trafen den 59-Jährigen im Bus an, er musste mit zur Dienststelle. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Die Ermittler bitten Zeugen, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu melden.

Gießen: Festnahme nach Körperverletzung

Gegen 22.45 Uhr kam es am Samstag (24.1.) zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 20-Jähriger von einer Personengruppe angegriffen wurde. Der Mann sei seinen Angaben zufolge im Bereich des Einkaufszentrums in der Neustadt unterwegs gewesen, als er von sechs Personen attackiert worden sei. Es sei eine Glasflasche nach ihm geworfen worden, zudem habe man Reizgas nach ihm gesprüht. Im Rahmen der Fahndung nahmen Einsatzkräfte drei Personen im Alter von 15, 18 und 25 Jahren fest. Bei einem der Männer fanden sie zudem ein Pfefferspray auf. Der Grund der Auseinandersetzung ist noch unklar. Die drei Festgenommenen mussten mit zur Dienststelle. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen die drei Männer ein.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Pierre Gath, Pressesprecher

