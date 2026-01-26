PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: Viele Glätteunfälle und Verkehrsbehinderungen in Mittelhessen

Giessen (ots)

Seit Mitternacht kam es bis zum aktuellen Zeitpunkt zu etwa 75 Glätteunfällen in Mittelhessen. Es blieb überwiegend bei Blechschäden. Jedoch erlitten bei neun dieser Unfälle Personen leichte Verletzungen.

Die Unfälle verteilten sich auf das gesamte Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Mittelhessen (Landkreise Gießen, Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill-Kreis und Wetteraukreis). Ein regionaler Schwerpunkt ist aktuell nicht erkennbar. Die B 253 zwischen Biedenkopf-Ludwigshütte und Eifa (Sackpfeife) im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist aktuell aufgrund der Witterung für Fahrzeuge über 7,5 t gesperrt.

Auf der A 5 kam es bereits heute früh ab 4.15 Uhr im Bereich Ober-Mörlen (in Richtung Frankfurt) aufgrund liegengebliebener LKW zu einer Vollsperrung. Dank der Arbeit der Winterdienste konnte die Sperrung ab 5 Uhr aufgehoben werden. Eine Übersicht über die Gesamtschadenshöhe oder die genaue Anzahl verletzter Personen liegt derzeit noch nicht vor.

Pierre Gath, Pressesprecher

