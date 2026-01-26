Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Suche nach verunfalltem Autofahrer - Hinweise erbeten

Giessen (ots)

Braunfels: Suche nach verunfalltem Autofahrer - Hinweise erbeten

Am frühen Sonntag (25.1.) informierte ein Zeuge über Notruf über ein Fahrzeug in einem Graben. Ein Audi war demnach in Philippstein gegen 2.25 Uhr in einen mit Wasser gefüllten Straßengraben in der Braunfelser Straße gerutscht. Als Zeugen den Fahrer ansprachen und ihm helfen wollten, flüchtete dieser durch den Graben in Richtung der Sportanlagen. Er machte dabei einen alkoholisierten Eindruck. Aufgrund der Gesamtumstände, insbesondere der Witterung und da die Zeugen beschrieben, dass der Mann durchnässt sei, startete die Polizei eine sofortige Suche. Hierbei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Trotzdem konnte der Audifahrer nicht aufgefunden werden. Ermittlungen an der Halteranschrift ergaben einen Anfangsverdacht gegen einen Mann, die Ermittlungen diesbezüglich laufen noch.

Der graue A 4 wurde abgeschleppt, dabei geriet Wasser auf die Fahrbahn, das gefror. Der Winterdienst streute das betroffene Stück Fahrbahn ab.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zum Fahrer des Audis zum Unfallzeitpunkt machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell