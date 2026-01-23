PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Zeugen nach Raub gesucht + Verkehrsverstöße eiskalt geahndet

Giessen (ots)

Gießen: Zeugen nach Raub gesucht

Am Samstag (17.1.) soll es gegen 17.05 Uhr in der Innenstadt zu einem Straßenraub gekommen sein. Den Angaben zufolge befand sich ein 28-Jähriger zu Fuß im Bereich der Marktstraße. Plötzlich näherte sich ein Unbekannter, sprühte Reizgas in die Augen des Mannes und raubte ihm persönliche Gegenstände, u.a. eine Geldbörse. Der Mann taumelte zum Eingangsbereich eines Supermarktes, ein Zeuge kümmerte sich um ihn. Ein weiterer, der Polizei namentlich nicht bekannter Zeuge gab nach dem Täter fahndenden Einsatzkräften einen Hinweis auf eine Personengruppe im Bereich Löbers Hof. Bislang konnte kein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Das Raubopfer erlitt bei der Tat Augenverletzungen, die nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Raub bemerkt? Wer kann Hinweise zu Beteiligten der Tat geben? Bislang namentlich nicht bekannte Zeugen, insbesondere den Mann, der die Polizei auf die beschriebene Personengruppe ansprach, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu melden.

Lich: Verkehrsverstöße eiskalt geahndet

Temperaturen von -8 Grad hielten Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes nicht davon ab, stationäre Verkehrskontrollen durchzuführen. Unterstützt wurden sie dabei zum wiederholten Mal von Mitarbeitenden des Gießener Ordnungsamtes. Zwischen den frühen Morgenstunden und Mittag kontrollierten sie gestern in Nieder-Bessingen knapp 50 Fahrzeuge. Den Fokus legten sie dabei auf Kleintransporter sowie LKW. Neben Verstößen gegen die Gurtpflicht ahndeten die Einsatzkräfte u.a. Ladungssicherungsverstöße und Verstöße gegen Sozialvorschriften. Auch mangelnde Beleuchtung bemängelten die Kontrollierenden in fünf Fällen. Zwei Fahrzeuge hatten kaum oder nur unzureichend enteiste Scheiben, sodass eine ausreichende Sicht nicht gegeben war. Das Problem mussten die Angehaltenen vor Ort in Handarbeit beheben, die Beamten reichten zur Hilfe Eiskratzer. Zudem mussten die beiden Betroffenen ein Verwarngeld entrichten. Sie wurden um die Gefahren nicht ausreichender Sicht aufgeklärt und durften im Anschluss, nun mit eisfreien Scheiben und guter (Ein-)Sicht, weiterfahren. Weitere Kontrollen sind bereits in Planung.

Damit Sie möglichst sicher ankommen, rät die Polizei:

   - Achten Sie auf vollständige Sicht! Nicht nur die 
     Windschutzscheibe, sondern auch Seitenscheiben, Außenspiegel und
     Heckscheibe enteisen. Ein kleines "Guckloch" ist gefährlich und 
     reicht nicht aus! Ein guter Eiskratzer, Abdeckplanen oder 
     spezielle Sprays sind gute Hilfsmittel.
   - Befreien Sie Fahrzeuge vor Fahrtantritt vollständig von Eis und 
     Schnee. Auch herabfallende Eisplatten können gefährlich sein und
     Unfälle verursachen.
   - Achten Sie auf korrekte Bereifung, Profiltiefe und 
     funktionierende Beleuchtung.
   - Denken Sie auch frühzeitig daran, das Frostschutzmittel in der 
     Scheibenwaschanlage aufzufüllen, um stets eine gute Sicht haben 
     zu können.
   - Machen Sie sich für den Notfall mit dem Erste-Hilfe-Kasten und 
     Warndreieck vertraut. Prägen Sie sich ein, wo sich diese 
     Gegenstände im jeweilig genutzten Fahrzeug befinden und stellen 
     Sie sicher, dass Sie diese im Ernstfall greifbar haben.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

