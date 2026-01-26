Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Verpuffung in Wohnung + Wohnhaus im Fokus von Einbrechern + Rollladen hochgeschoben und Scheibe eingeschlagen + E-Zigaretten aus Snackautomat erbeutet

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Angelburg-Lixfeld: Verpuffung in Wohnung

Gestern (25. Januar) gegen 17.15 Uhr kam es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bergstraße zu einer Verpuffung. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein unsachgemäßer Umgang mit einer 300 ml Gaskartusche ursächlich war. Rettungskräfte brachte den Bewohner der betroffenen Wohnung zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. An der Gebäudesubstanz des Mehrfamilienhauses entstand ein Sachschaden von mindestens 100.000 Euro.

Marburg: Wohnhaus im Fokus von Einbrechern

Ein Wohnhaus in der Fontanestraße geriet am frühen Samstagabend (24. Januar) zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr in den Fokus von Einbrechern. Die Täter stiegen mutmaßlich über eine Leiter auf die Dachterrasse und öffneten dort gewaltsam die Terrassentür. In der Wohnung durchwühlten sie sämtliche Zimmer und nahmen Schmuck und Handtaschen mit. Ob sie in einer Wohnung im Erdgeschoss Beute machen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Dort waren sie über eine eingeschlagene Fensterscheibe eingestiegen. Die Schäden werden auf knapp 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Fontanestraße aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

Marburg: Rollladen hochgeschoben und Scheibe eingeschlagen

Zwischen Donnerstag (22. Januar) 10.45 Uhr und Freitag (23. Januar) 7.45 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Großseelheimer Straße ein. Im Erdgeschoss schoben sie einen Rollladen hoch und schlugen die Fensterscheibe ein. In der Wohnung suchten sie nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ließen sie drei Getränkeflaschen mitgehen. Ob sie hier weitere Gegenstände erbeuteten, muss noch ermittelt werden. Die Reparatur der Einbruchschäden beläuft sich auf knapp 500 Euro. Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060.

Dautphetal-Dautphe: E-Zigaretten aus Snackautomat erbeutet

Ein Dieb machte sich in der Nacht zu Sonntag (25. Januar) gegen 1.15 Uhr an einem Snackautomaten im Rotesteinweg zu schaffen. Er schlug die Scheibe ein und erbeutete mehrere E-Zigaretten. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf circa 500 Euro. Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag verdächtige Beobachtungen im Rotesteinweg gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 zu melden.

