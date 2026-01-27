Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Wohnungsbrand in Lorbach + Terrassentür in Ober-Mörlen aufgebrochen +

Giessen (ots)

Büdingen-Lorbach: Wohnungsbrand -

Gestern Nachmittag rückte die Büdinger Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Straße "Herrnhaag" aus. Gegen 16.00 Uhr beobachtete eine Zeugin, dass aus Fenstern und der Haustür starker Rauch emporstieg und informierte sofort Feuerwehr und Polizei. Die Brandbekämpfer bargen die bewusstlose Bewohnerin aus der Wohnung Haus - eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung der 74-Jährigen. Nach einer ersten Einschätzung erlitt sie eine schwere Rauchgasvergiftung und wird in einem Offenbacher Krankenhaus behandelt. Die genaue Brandursache steht derzeit noch nicht fest - die Polizei schließt nicht aus, dass der Brand durch den unsachgemäßen Umgang mit einem Holzofen entstand. Die Schäden an dem Einfamilienhaus belaufen sich nach Schätzungen der Polizei auf mindestens 100.000 Euro.

Ober-Mörlen: Bei Einbruch gestört? -

In der Taunusstraße hatten es Einbrecher gestern Abend auf Beute aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses abgesehen. Die Täter hebelten die Terrassentür auf - betraten aber offensichtlich nicht die Wohnung. Möglicherweise fühlten sie sich gestört und nahmen ohne Beute Reißaus. Die Reparatur des Aufbruchschadens wird rund 200 Euro kosten. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter am Montagabend, zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr, beobachtet? Wem sind dort zur genannten Zeit Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach unter Tel.: 06033 / 70430 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

