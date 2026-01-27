Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Marburg: Sexuelle Belästigung in Linienbus - Polizei bittet um Hinwiese

Giessen (ots)

Eine 24-jährige Frau aus dem Raum Marburg stieg am 18.1.26 gegen 18:40 Uhr am Marburger Hauptbahnhof in die Buslinie Nummer Zwei in Richtung Cappeler Gleiche. Aufgrund der starken Auslastung des Busses stand sie während der Fahrt im Bereich der zweiten Bustür. Dort nutze ein ihr unbekannter Mann die Enge im Bus aus und fasste ihr unvermittelt mehrfach zwischen ihre Beine. Erst nachdem sie ihren Stehplatz wechseln konnte, ließ der Mann von ihr ab.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 180 bis 182 cm groß, 25 bis 35 Jahre alt, kräftige Statur, kurze schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarz-weißen Fleecejacke, die mit einer Art Blumenmuster bedruckt war.

Die Marburger Polizei ermittelt wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und bittet Fahrgäste, die den Sachverhalt beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Friederike Morello, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell