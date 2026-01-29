PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260129 - 0125 Frankfurt - Rödelheim: Drei Autodiebe trotz Widerstand festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen am gestrigen Mittwochabend (28. Januar 2026) drei Autodiebe fest. Diese leisteten erheblichen Widerstand und verletzten einen der Beamten.

Die Beschuldigten suchten nach aktuellen Erkenntnissen zunächst eine 22-jährige Frau in Oberursel auf, nachdem zuvor der Kauf ihres Autos vereinbart wurde. Während einer der Männer die Frau ablenkte, luden die anderen den Wagen auf einen mitgebrachten Transporter auf. Letztendlich flüchteten die drei mit dem Wagen, ohne den vereinbarten Preis zu bezahlen.

Im Rahmen der kurz darauf eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten Polizeibeamte die Diebe in der Thudichumstraße anhalten und festnehmen. Dabei widersetzten sich diese und verletzten einen Beamten am Knie.

Unter Einsatz des Reizstoffsprühgerätes und der Unterstützung weiterer Beamter konnte der erhebliche Widerstand überwunden und alle Drei festgenommen werden.

Die Diebe werden sich sowohl für den Diebstahl, als auch für den Widerstand gegen die Beamten strafrechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

