POL-F: 260130 - 0127 Frankfurt - Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall

(rü) Gestern Abend (29. Januar 2026) kam es auf der BAB 5 zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 60-Jähriger befuhr mit seinem Pkw gegen 22:55 die BAB 5 in Fahrtrichtung Süden, als es auf Höhe des Autobahnkreuzes Bad Homburg zum Unfallgeschehen kam.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Mann den rechten Fahrstreifen, bevor er ohne Fremdeinwirkung nach links über alle Fahrstreifen fuhr und mit der linksseitigen Fahrbahnbegrenzung aus Beton kollidierte. Infolge des Aufpralls wurde sein Fahrzeug wieder nach rechts geschleudert, wo es mit einem auf der rechten Spur fahrenden Lkw zusammenprallte.

Der Pkw überschlug sich daraufhin und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer verletze sich hierbei schwer und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Um die erforderlichen Bergungs- und anschließenden Reinigungsarbeiten durchführen zu können, musste die BAB 5 im betroffenen Bereich von 23:13 Uhr bis 00:55 voll gesperrt werden.

Derzeit besteht der Verdacht, dass der 60-Jährige während des Unfalls unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Infolge der Vollsperrung kam es zu einem Fahrzeugrückstau auf der BAB 5. Hierbei wurde ein Fahrzeug festgestellt, welches auf dem Standstreifen wendete und entgegen der Fahrtrichtung davonfuhr. Auch in diesem Fall wurden Ermittlungen eingeleitet.

