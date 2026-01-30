PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260130 - 0129 Frankfurt - Eckenheim: Versuchter Raub an der U-Bahnstation - Zeugen schreiten ein

Frankfurt (ots)

(ki) Am Mittwochabend (28. Januar 2026) versuchten zwei bislang Unbekannte drei Jugendlichen in Eckenheim Wertsachen zu rauben. Als zwei Zeugen einschritten, floh das Duo unerkannt.

Gegen 20:55 Uhr hielt die U5 an der Haltestelle "Marbachweg/ Sozialzentrum". Drei Jugendliche, die sich an der Haltestelle aufgehalten hatten, beobachteten, wie zwei andere Jugendliche die eingefahrene Bahn verließen. Nach aktuellen Erkenntnissen gingen die beiden aus der Bahn Aussteigenden dann unvermittelt auf die Anwesenden zu und tasteten diese mit der offensichtlichen Absicht ab, an deren Wertsachen zu gelangen.

Als es zu einem Gerangel um ein Portemonnaie kam, schritten zwei Zeugen ein und sprachen die Personengruppe an. Daraufhin flohen die zwei Räuber unerkannt, jedoch ohne Beute in Richtung Gießener Straße.

Das zuständige Kommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 12:51

    POL-F: 260130 - 0128 Frankfurt - Bockenheim: Müllcontainer abgebrannt - Zeugen gesucht

    Frankfurt (ots) - (di) Gestern (29. Januar 2026) brannte gegen 12:35 Uhr in der Rödelheimer Straße ein Müllgroßbehälter. Feuerwehr und Polizei waren schnell zur Stelle und löschten den Brand. Die Gefahr eines Übergreifens auf Gebäude oder andere Objekte bestand nicht. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 12:50

    POL-F: 260130 - 0127 Frankfurt - Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall

    Frankfurt (ots) - (rü) Gestern Abend (29. Januar 2026) kam es auf der BAB 5 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 60-Jähriger befuhr mit seinem Pkw gegen 22:55 die BAB 5 in Fahrtrichtung Süden, als es auf Höhe des Autobahnkreuzes Bad Homburg zum Unfallgeschehen kam. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Mann den rechten Fahrstreifen, bevor er ohne ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren