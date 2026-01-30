Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260130 - 0129 Frankfurt - Eckenheim: Versuchter Raub an der U-Bahnstation - Zeugen schreiten ein

Frankfurt (ots)

(ki) Am Mittwochabend (28. Januar 2026) versuchten zwei bislang Unbekannte drei Jugendlichen in Eckenheim Wertsachen zu rauben. Als zwei Zeugen einschritten, floh das Duo unerkannt.

Gegen 20:55 Uhr hielt die U5 an der Haltestelle "Marbachweg/ Sozialzentrum". Drei Jugendliche, die sich an der Haltestelle aufgehalten hatten, beobachteten, wie zwei andere Jugendliche die eingefahrene Bahn verließen. Nach aktuellen Erkenntnissen gingen die beiden aus der Bahn Aussteigenden dann unvermittelt auf die Anwesenden zu und tasteten diese mit der offensichtlichen Absicht ab, an deren Wertsachen zu gelangen.

Als es zu einem Gerangel um ein Portemonnaie kam, schritten zwei Zeugen ein und sprachen die Personengruppe an. Daraufhin flohen die zwei Räuber unerkannt, jedoch ohne Beute in Richtung Gießener Straße.

Das zuständige Kommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell