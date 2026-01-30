PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 260130 - 0131 Frankfurt/ Thüringen - Uhlstädt - Kirchhasel: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(ki) Seit dem Donnerstagabend (29. Januar 2026) ist die 15-jährige Lea Sophie Zoch aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Uhlstädt-Kirchhasel abgängig.

Das Mädchen kann wie folgt beschrieben werden: ca. 165 cm groß, schlank, schulterlange blonde/ dunkelblonde Haare, bekleidet mit blau- grauer Jeans, weißer Winterjacke, schwarzen Stiefeln.

Das Mädchen könnte im Beisein eines Freundes unterwegs sein. Möglicherweise fuhr die Gesuchte noch am Donnerstagabend mit dem Zug nach Nürnberg und beabsichtigt nun einen Aufenthalt in Frankfurt am Main.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Lea Sophie nimmt jede Polizeidienststelle, bevorzugt die Saalfelder Polizei (03671-560), unter Nennung der Vorgangsnummer 0025428 entgegen.

Unter folgendem Link ist ein Foto der Vermissten beigefügt: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126724/6207507

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

