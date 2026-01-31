PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260131 - 0133 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme auf der Zeil

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Freitagabend nahmen Polizisten einen männlichen Randalierer im Bereich der Zeil fest.

Gegen 22:00 Uhr wurde eine Streifenbesatzung im Bereich der Zeil von Zeugen angesprochen, dass diese gerade eine männliche Person beobachtet hätten, die zuvor auf einen PKW eingeschlagen habe. Die Streifenbesatzung konnte den Mann im Nahbereich feststellen und kontrollieren. Bereits hier verhielt sich der Mann aggressiv und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Daraufhin sollten dem 23-Jährigen Handschellen angelegt werden. Hierbei griff er eine Polizistin an. Der nunmehr Beschuldigte wurde auf ein Polizeirevier verbracht, um die weiteren polizeilichen Maßnahmen durchzuführen.

Auf Grund seiner starken Alkoholisierung wurde er letztendlich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Gewahrsam genommen.

Gegen ihn wird nun ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



