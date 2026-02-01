Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260201 - 0137 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme auf der Zeil

Frankfurt (ots)

(rü) Bereits am Freitag (30. Januar 2026) riefen Mitarbeiter eines Kaufhauses auf der Zeil gegen 16:10 Uhr eine Polizeistreife, weil eine Frau dort Waren gestohlen und im Anschluss einen Sicherheitsdienstmitarbeiter, der sie an der Flucht hindern wollte, geschlagen haben soll.

Vor Ort angekommen, versuchten die eingesetzten Beamten, die Identität der Frau festzustellen, wogegen sie sich wehrte. Um Angriffe zu verhindern, legten die Einsatzkräfte der 26-Jährigen Handschellen an. Hierbei trat sie einen der Polizisten. Im Anschluss wurde sie auf ein Polizeirevier verbracht. Auch auf der Fahrt dorthin war sie weiterhin aggressiv und trat um sich.

Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen auf der Wache verletzte sie einen weiteren Beamten durch einen Tritt. In einer von der Frau mitgeführten Tasche entdeckten die Polizisten weiteres vermutliches Diebesgut.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Frau entlassen.

Gegen sie wurden gleich mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

