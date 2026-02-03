Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Einbruch in Wohnung: Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots)

Unbekannte Täter sind über das Wochenende in eine leerstehende Wohnung eingebrochen und haben Werkzeug entwendet.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Montag, 16:00 Uhr, auf noch nicht bekannte Weise Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Alfredstraße. Von dort entwendete sie zwei Akkuschrauber und einen Hammer. Der Diebstahlsschaden wird auf einen hohen dreistelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07441 536-310 beim Polizeirevier Freudenstadt zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell