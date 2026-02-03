PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Dornstetten (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Montagmorgen auf der Landesstraße 398 bei Dornstetten gekommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 20-Jähriger gegen 7:10 Uhr die Landesstraße von Dornstetten in Richtung Hörschweiler. In einer Rechtskurve geriet der Ford-Fahrer aufgrund der glatten Fahrbahn in den Gegenverkehr und prallte gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug, welches von einer 50-Jährigen gelenkt wurde. Dieses wird durch die Kollision gedreht und stößt gegen den dahinterfahrenden Pkw. Das Fahrzeug des Unfallverursachers kam auf der Fahrbahn zum Stehen, die beiden anderen Pkw im neben der Straße befindlichen Grünstreifen.

Der 20-jährige Mann und die 50-jährige Frau wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 50.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde eine Vollsperrung eingerichtet.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

