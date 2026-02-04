Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen nach Unfallflucht auf der Bundesautobahn 8 gesucht

Pforzheim (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 10:25 Uhr, hat der Fahrer eines mutmaßlichen grauen Fahrzeugs auf der Bundesautobahn 8 beim Fahrstreifenwechsel einen Unfall verursacht, Hierbei wurde eine Person leicht verletzt. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger Honda-Fahrer mit seinem Motorrad die linke von insgesamt drei Fahrspuren der A8 in Richtung Karlsruhe. Zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Pforzheim-Süd wechselte ein vor ihm auf der mittleren Spur fahrender grauer Pkw offenbar ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten auf den linken Fahrstreifen. Um eine Kollision der beiden Fahrzeuge zu vermeiden musste der Motorradfahrer seine Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn verzögern und nach links ausweichen. Der Motorradfahrer stürzte und sein Motorrad schlitterte über die Fahrbahn, touchierte eine Betonleitwand und kollidierte schlussendlich mit dem Heck eines auf der mittleren Fahrspur fahrenden MAN Lkw. Der Motorradfahrer wurde hierbei leicht verletzt und zur Behandlung mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe einem geschätzten hohen viertstelligen Eurobereich.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Pforzheim -Verkehrsgruppe Bundesautobahn unter 7231 12581-0 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

