Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Terrassentüren an zwei Häusern beschädigt: Ein versuchter- und ein vollendeter Einbruch

Kleve-Materborn (ots)

Am Samstag (14. Februar 2026) kam es zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr an der Kaplan-Mertens-Straße in Kleve zu einem versuchten Einbruch. Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zum Grundstück eines Einfamilienhauses und beschädigte dort die Scheibe der Terrassentür. Dem Täter gelang es nicht in die Räumlichkeiten vorzudringen.

Zu einem vollendeten Einbruch kam es an der Kaplan-Mertens-Straße zwischen 19:00 Uhr und 21:30. Auch in diesem Fall beschädigte ein unbekannter Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Diese durchsuchte der Täter, entwendete nach aktuellem Kenntnisstand aber keine Wertgegenstände.

Ob die beiden beschriebenen Sachverhalt in Verbindung zueinanderstehen ist Teil der laufenden Ermittlungen der Kripo Kleve, welche Hinweis unter 02821 5040 entgegennimmt. (pp)

